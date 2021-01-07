%157 زيادة في زيارات الغذاء والدواء الرقابية خلال 2020

سجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء ارتفاعًا في الزيارات الرقابية التي نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال عام 2020، إذ بلغ مجموعها 131.935 زيارة، منها 22 لمنشآت خارجية، وبلغت نسبة الزيادة 157%، وذلك مقارنة بنتائج العام 2019م.

وكثفت «الغذاء والدواء» جهودها الرقابية خلال العام 2020، وما صاحبه من ظروف استثنائية تمثلت في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص. وأغلق مفتشو «الهيئة» 773 منشأة تنوعت نشاطاتها ما بين مواد غذائية ومياه وعصيرات ومبيدات وأعلاف ومستحضرات عشبية وصيدلانية وتجميل وأجهزة طبية، وأوقفوا 140 خط إنتاج في عددٍ من المنشآت، كما ضبطوا 882 منشأة تزاول نشاط غير مرخص، فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة 22.016 مخالفة، وتم التعامل مع 6856 بلاغًا.

وأوضحت أن إجمالي المنتجات الواردة عبر منافذ المملكة 1.556.266 كغم، وبلغ إجمالي المنتجات المرفوضة 5.767 كغم، وجرى إحالة 11.845 عينة للتحليل في مختبراتها.

وتستقبل «الغذاء والدواء» الإرساليات عبر 16 منفذًا، وهي: مطار الملك خالد الدولي، الميناء الجاف، مطار الملك عبد العزيز الدولي، ميناء الملك عبد الله برابغ، ميناء جدة الإسلامي، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة، مطار الملك فهد الدولي، ميناء الملك عبد العزيز، منفذ الخفجي، جسر الملك فهد، منفذ البطحاء، منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار، ميناء ضبا، منفذ الدرة، ومنفذ الوديعة، كما تنفذ حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.