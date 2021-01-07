ضبط 52 طنًا من الحطب المحلي في 54 شاحنة للبيع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة رجال الأمن العام ‏أكثر من 52 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع، محملة على 54 مركبة، كان على متنها 69 مخالفًا بعدد من مناطق المملكة.‏

وأوضحت القوات أن حملاتها بالرياض أسفرت عن ضبط 21 ‏مواطنًا و13 مقيمًا على متن 20 مركبة محملة بالحطب المحلي، ‏بالمخالفة لقانون المراعي والغابات.‏ وتمكنت القوات بمناطق مكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية والحدود ‏الشمالية وجازان ونجران والجوف وتبوك من ضبط 24 مواطنًا ‏و10 مقيمين على متن 24 شاحنة محملة بالحطب المحلي.