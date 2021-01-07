ضبط 52 طنًا من الحطب المحلي في 54 شاحنة للبيع

وأوضحت القوات أن حملاتها بالرياض أسفرت عن ضبط 21 مواطنًا و13 مقيمًا على متن 20 مركبة محملة بالحطب المحلي، بالمخالفة لقانون المراعي والغابات. وتمكنت القوات بمناطق مكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية وجازان ونجران والجوف وتبوك من ضبط 24 مواطنًا و10 مقيمين على متن 24 شاحنة محملة بالحطب المحلي.
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