يوم مُخجل للديمقراطية الأمريكية

اخترق متظاهرون، يوم أمس، مبنى الكونجرس الأمريكي وسيطروا عليه نحو ساعة تقريبًا، في حادثة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1814، عندما هاجم البريطانيون الكونجرس وأضرموا فيه النيران خلال حرب عام 1812، ووصف مراقبون الحادثة بالنكسة الكبيرة للديمقراطية الأمريكية في العصر الحديث.

أحداث دراماتيكية

شهد الكونجرس الأمريكي، مساء أمس، أحداث دراماتيكية صاحبها أعمال شغل، بدأت شرارتها الأحداث عندما رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب التسليم بنتائج الانتخابات، وطالب نائبه مايك بنس الذي ترأس جلسة الكونجرس بعدم التصديق على نتائج الانتخابات.

ترمب يطلق الشرارة

انطلقت شرارة الأحداث، صباح اليوم الخميس، عندما زحف مناصرو الرئيس دونالد ترمب بالزحف نحو الكونجرس، مع بدء جلسة للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، إلى أن الجلسة تم تعليقها بعد تسجيل 60 عضوًا اعتراضهم على نتيجة أريزونا، وفي أثناء ذلك تمكن المتظاهرون من تسلق جدران مبنى الكونجرس للوصول إلى الباحة الرئيسية، ومن ثم اقتحام المبنى والسيطرة عليه لمدة ساعة تقريبًا.

جو يطالب ترمب

‏علق الرئيس المنتخب جو بايدن على الأحداث قائلاً: «أنا مصدوم وحزين.. على ترمب التحلي بالمسؤولية والخروج لإيقاف الفوضى»، فيما وصفت المدعية العامة لولاية نيويورك: «هذه محاولة انقلابية عنيفة بدأها الرئيس ⁧‫ترمب»‬⁩، كما قال نانسي إنها طلبت وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ من الرئيس ترمب أن يأمر المتظاهرين بمغادرة مبنى الكونجرس فورًا.

ترمب يخاطب أنصاره

استجاب الرئيس دونالد ترمب المطالبات ودعى مناصريه إلى العودة لمنازلهم بعدما اقتحموا مبنى الكونجرس، واشتبكوا مع عناصر الشرطة، وقال الرئيس ترمب‬⁩ في كلمة مسجلة موجهة لمؤيديه: «أشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم».

وقال ترامب لمناصريه في فيديو مصور، نشره على حسابه «تويتر»: «عليكم العودة إلى المنازل.. نريد السلام.. يجب أن يحل النظام.. علينا احترام عناصر إنفاذ القانون الرائعين، لا نريد أن يصاب أي شخص.. إنها فترة صعبة.. لم يحدث هذا من قبل».

تجاهل طلب الرئيس

المتظاهرون لم يستجيبوا لطلب الرئيس، واستمروا بالسيطرة على مبنى الكونجرس حتى تدخلت قوات الحرس الوطني وأجهزة الأمن الأخرى، التي تمكنت من إخراج المتظاهرين من الكونجرس وضرب طوق أمني حول المبنى لتُعقد بعد ذلك جلسة الكونجرس مجددًا.

الأمن يسيطر على الكونجرس

بعد نحو ساعة من سيطرت المتضاهرين على مبنى الكونجرس تمكنت قوات الأمن بمساندة قوات الحرس الوطني من السيطرة على المبني، ومن ثم أعلنت بلدية واشنطن حظر التجول في العاصمة من الساعة السادسة مساء حتى صباح اليوم التالي.

الكونجرس ينعقد مجددًا

وبعد سيطر قوات الأمن على مبنى الكونجرس وعقدت جلسة جديدة للمصادقة على نتائج الانتخابات شهدت سحب 3 أعضاء جمهوريين اعتراضهم، كما شهدت الجلسة مواجهة عضوين من مجلس النواب الأمريكي بعضهما البعض على أرضية المجلس في محاولة لكي يحذف كل منهما ملاحظات الآخر أمام الأعضاء الآخرين في المجلس، حيث اعترض النائب الجمهوري مورجان جريفيث، عن ولاية فرجينيا، على ما قاله النائب الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا كونور لامب، وذلك أثناء المناظرة على نتائج بنسلفانيا الانتخابية.

وكان قد قال كونور لامب: شهدنا أمس ما يكفي لمحاولة تجريد هذا الكونجرس من كرامته، ونحن نعلم أن هذا الهجوم لم يتحقق من العدم، لقد جاء نتيجة الأكاذيب ونظريات المؤامرة، نفس الأكاذيب التي ما زلنا نسمعها داخل هذه القاعة والأعضاء الذين يكررونها يجب أن يخجلوا من أنفسهم، ويجب أن يخجل ناخبوهم منهم.

مواجهة في الممر

وعند هذه النقطة صرخ النائب آندي هاريس قائلًا «اجلس»، ورد عليه النائب كولين ألريد قائلًا: «اجلس أنت»، ثم واجه كلاهما بعضهما في الممر، وتم إخلاء ما لا يقل عن عشرة أعضاء آخرين من مقاعد البدلاء من جانبهم.

وساعد النائب آل لوسون من فلوريدا، وجيمي راسكين من ماريلاند، وموظف ديمقراطي كبير في تفريق المواجهة.

الكونجرس يصادق

بعد كل ذلك الشد والجذب وأحداث العنف صادق الكونجرس الأمريكي على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتهية ولايته، فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس بالانتخابات بعد حصولهما على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترمب ونائبه بنس، مشيرًا إلى أن موافقة الكونجرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي يمهد الطريق أمام تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في الـ 20 من شهر يناير الجاري.

*سيناريو أحداث واشنطن؟

‏- ترمب يرفع علم الثورة الأمريكية لعام 1776 بدلا من العلم الأمريكي فوق البيت الأبيض.

- ترمب يخطب في أنصاره قائلاً: لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة.

- بدء جلسة الكونجرس الأمريكي للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

- متظاهرون يتسلقون جدران مبنى الكونجرس للوصول إلى الباحة الرئيسية.

- تعليق جلسة الكونجرس للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة بعد تسجيل 60 عضوًا اعتراضهم على نتيجة أريزونا.

- متظاهرون يتسلقون جدران مبنى الكونجرس للوصول إلى الباحة الرئيسية.

‏- أنصار ⁧‫ترمب‬⁩ يسيطرون على الكونجرس.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع.

- دوي قنابل صوتية بالتزامن مع دفع الشرطة لأنصار ترمب قرب شرفات مبنى الكونجرس لإجبارهم على التراجع.

- مناصرو ترمب يعتدون على عدد من الطواقم الصحفية ويحطمون معداتها.

- تويتر يضع إشارة على تغريدة فيديو ⁧‫ترمب‬⁩ يقيد الرد عليها أو إعادة نشرها أو الإعجاب بها بسبب تضمنها خطر عنف.

- ترمب‬⁩ في كلمة مسجلة موجهة لمؤيديه: أشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم.

‏- بايدن: أنا مصدوم وحزين على ترمب التحلي بالمسؤولية والخروج لإيقاف الفوضى.

- المدعية العامة لولاية نيويورك: هذه محاولة انقلابية عنيفة بدأها الرئيس ⁧‫ترمب‬⁩.

- نانسي بيلوسي: أنا وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ طلبنا من الرئيس ترمب أن يأمر المتظاهرين بمغادرة مبنى الكونجرس فورًا.

- ترمب ينشر كلمة مصورة على حسابه في تويتر ويدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم.

- وقال لهم: عليكم بالعودة إلى المنازل.. نريد السلام.. يجب أن يحل النظام.

- علينا احترام عناصر إنفاذ القانون الرائعين.

- وفاة امرأة وعشرات الإصابات خلال اقتحام المتظاهرين للكونجرس.

- نواب ديمقراطيون يطالبون بنس باستخدام حقه الدستوري في عزل ⁧‫ترمب.‬⁩

- فرض ⁧‫حظر التجول‬⁩ في العاصمة ⁧‫واشنطن‬⁩ بعد اقتحام متظاهرين من أنصار ⁧‫ترمب‬⁩ قاعة مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكى.

- الحرس الوطني يتدخل ويسيطر على الكونجرس.

- جلسة المصادقة تُعقد مجددًا وتشهد مشادات وملاسنات بين الديمقراطيين والجمهوريين.

- الكونجرس يرفض اعتراض الجمهوريين على نتائج بنسلفانيا ويصادق على فوز بايدن.

- الرئيس ترمب يتعهد بنقل منظم للسلطة في 20 يناير الجاري.