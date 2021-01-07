 المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث يصل إلى ⁧‫عدن

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

وصل المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، اليوم إلى ⁧‫عدن، فيما قام محافظ العاصمة المؤقّتة، أحمد حامد لملس، بإطلاعه والوفد المرافق له على تفاصيل الهجوم المروع الذي وقع الأسبوع الماضي في مطار عدن الدولي، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. ووفق مسؤول في الحكومة، فإن غريفيث التقى وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، قبل لقائه رئيس الوزراء معين عبدالملك، وناقش معهما مسودة اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل وفد حكومي إلى المحادثات المرتقبة مع ميليشيا الحوثي.



‏وكان محافظ عدن أحمد لملس، قد استقبل المبعوث الأممي في مطار عدن، وطاف معه في جولة للاضطلاع على حجم الدمار الذي تعرض له المطار، جراء الهجوم الصاروخي الذي نفذته ميليشيا الحوثي عند وصول الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل 27 مدنياً وإصابة أكثر من مائة. كما زار غريفيث معرضاً للصور يوثّق آثار الهجوم الإرهابي الذي استهدف الطاقم الوزاري بالكامل والعاملين في المطار والمسافرين على حد سواء. إلى ذلك، غادرت الدفعة الأولى من جرحى الهجوم الذي استهدف المطار لتلقي العلاج في الخارج، بناء على توجيهات رئيس الوزراء، على أن يتم إرسال بقية الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج.