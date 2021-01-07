شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أكثر من مليون شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رصد 10 حالات لفيروس كورونا المتحور وتماثلوا للشفاء

• "سدايا" : "الجواز الصحي" خدمة تسمح لمستخدمي تطبيق توكلنا باستعراض بيانات تطعيم اللقاح

قال متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، أن أكثر من مليون شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا، و أكثر من 137 ألف شخص حصلوا بالفعل على لقاح كورونا والعدد في تزايد، ولم تظهر حتى الآن أي مضاعفات لمن تلقوا التطعيم بلقاح كورونا.

وأوضح خلال في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا COVID-19 ، انخفاض عدد الإصابات بكورونا بنحو 98%، كما تم رصد 10 حالات لفيروس كورونا المتحور في المملكة وتماثلوا للشفاء، ولم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، واللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظومة "توكلنا" م. عبدالله العيسى ، إن خدمة الجواز الصحي هي خدمة تسمح لمستخدمي تطبيق توكلنا باستعراض بيانات وتاريخ تطعيم لقاح كورونا بعد حصول المستخدم على جميع الجرعات اللازمة من لقاح كورونا التي بناء عليها تُغيّر الحالة الصحية له إلى "مُحصن"، مشيرا الى أن تطبيق توكلنا تخطى أكثر من 9 ملايين مستخدم.