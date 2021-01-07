استشاري لـ”المواطن”: الجواز الصحي سيسهل تحركات الفرد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد لـ”متابعات الخليج 365“، أن الجواز الصحي الذي يصدر في تطبيق توكلنا سيكون له انعكاسات ومزايا مهمة لجميع أفراد المجتمع الذين حرصوا على أخذ لقاح كورونا.

تدابير لمواجهة الفيروس

وتابع قائلًا: “وجود هذا الجواز الصحي الإلكتروني يحث الآخرين على ضرورة الحرص على أخذ اللقاح، إذ إن هذا اللقاح يعد من أهم الإجراءات والتدابير العالمية المعمولة لمواجهة الفيروس، فالتوصل إلى مجموعة من اللقاحات الوقائية ستعمل على الحد من الإصابات والسيطرة على الوضع العام، فخلال الفترة الماضية كانت الجهود منصبّة نحو التدابير الاحترازية فقط، أما الآن فالجهود تشمل التطعيم والتدابير معًا، وبذلك ستتم – بإذن الله – السيطرة نهائيًا على الفيروس.

الجواز الصحي واستمرار التدابير الوقائية

وشدد الدكتور محمد، على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية خلال هذه الفترة؛ إذ إن الفيروس مازال موجودًا ولم يختفِ نهائيًا؛ مما يتطلب ضرورة استمرار الجهود الوقائية لمحاصرته وتطويقه نهائيًا، فجميع المؤشرات الصحية لدينا مبشرة بالخير – ولله الحمد – وأهم تلك التدابير استمرار ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وتعقيم اليدين حتى لو أخذ الفرد التطعيم.

يذكر أن الجواز الصحي هي خدمة في تطبيق توكلنا تقدم معلومات عن حالة جرعات لقاح كورونا، وبعد الحصول على الجرعة الثانية تتغير حالة الشخص الصحية إلى حالة “محصن”.

