فيديو.. رئيس منظومة توكلنا يوضح لـ”المواطن” ما هو الجواز الصحي ومعنى حالة محصن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - الرياض

أكد المهندس عبدالله العيسى الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا أن خدمة الجواز الصحي التي يتيحها تطبيق توكلنا تتضمن الحالة الصحية للمستفيد فيما يتعلق بحصوله على لقاح كورونا.

وفي رده على سؤال ” متابعات الخليج 365 ” حيال تضارب المعلومات بخصوص الجواز الصحي بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومدى ربطه بتقديم الخدمات في الجهات الحكومية والسفر لخارج المملكة للمواطنين والمقيمين، قال العيسى إن الخدمة مهمة وهي مشتركة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا ” وبين وزارة الصحة، وسيكون لها العديد من الاستخدامات المستقبلية، لكن في الوقت الحالي تتضمن بيانات جرعات كورونا.

وتابع العيسى أن الجواز الصحي يمكن المستفيد من استعراض بياناته الصحية فيما يخص الحصول على جرعات لقاح كورونا حيث تتغير حالته في خانة الحالة الصحية إلى “محصن”.

وتعني حالة محصن أن الشخص حصل على الجرعة الثانية من اللقاح وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال تجاهل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة أكدت اليوم أنه تم رصد 10 حالات لفيروس ‎كورونا المتحور في ‎المملكة وتماثلوا للشفاء جميعًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، واللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.

وأشار متحدث الصحة إلى انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية بنحو 98% لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا.

وتابع العبدالعالي أنه لم تُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.

