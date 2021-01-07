الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

ما الفرق بين رموز السعرات الحرارية المختلفة Kcal و KJ و cal؟

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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السعرات الحرارية هي مقياس للطاقة، وتشير إلى كمية الطاقة في الأطعمة والمشروبات، أو الكمية التي تحرقها أثناء ممارسة الرياضة، وغالبًا ما يتم كتابة هذه البيانات على كل المنتجات لمساعدتك في مراقبة وزنك.

وتختلف رموز القياس وفقًا للبلد الصادر عن المنتج الغذائي أو البلد الذي تعيش فيه، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث ارتباك، خاصة إذا كنت تحسب باستمرار السعرات الحرارية أو تقارن محتويات الأطعمة والمشروبات المختلفة.

الاختلافات الرئيسية بين رموز السعرات الحرارية

عندما يتعلق الأمر بالسعرات الحرارية تُكتب باللغة الإنجليزية فإذا كانت بحرف الـ c الصغير فهي تشير إلى الكالوري الصغير أما إذا كُتبت C فهي تشير إلى الكالوري الكبير وهي في ذلك تساوي الرمز Kcal، لذلك يجب الانتباه جيدًا إلى شكل الحرف.

ويُقدر السعر الحراري الكبير C، و Kcal بكمية الطاقة المطلوبة لرفع درجة حرارة 1 كجم من الماء بمقدار 1 درجة مئوية، أما السعر الحراري الصغير c يُقدر بكمية الطاقة التي تحتاجها لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء بمقدار 1 درجة مئوية.

ومن خلال ذلك نستنتج أن 1 سعر حراري كبير يساوي 1000 سعر حراري صغير، ومع ذلك، نادرًا ما يستخدم مصطلح السعرات الحرارية الصغيرة اليوم خارج أبحاث الفيزياء والكيمياء.

ويمكن أيضًا التعبير عن السعرات الحرارية بالكيلوجول (kJ)، والكيلو كالوري يساوي 4.18 كيلو جول.

وللتحويل من الكالوري إلى كيلو جول، اضرب السعر في 4.18، وإذا أردت التحويل من كيلوجول إلى كالوري اقسم على 4.18، وعلى سبيل المثال، توفر موزة متوسطة الحجم 105 Kcal أو 439 kj.

كيف يتم استخدام رموز السعرات الحرارية؟

تتطلب اللوائح أن يعرض مصنعو الأطعمة والمشروبات ملصق حقائق التغذية على منتجاتهم، ومن ضمن المعلومات التي يوفرها الملصق كمية الطاقة التي يحتويها العنصر لكل 100 جم.

ويساعد ملصق حقائق التغذية في إخبارك بمدى صحة الأطعمة والمشروبات المعبأة، بالإضافة إلى ما إذا كانت تحتوي على مكونات قد تسبب لك الحساسية مثل اللاكتوز أو الغلوتين.

وتختلف الرموز باختلاف الدول فعلى سبيل المثال تستخدم الولايات المتحدة وكندا رمز C أما الاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا يتسخدمون kJ و kcal، وتستخدم الصين kJ.



