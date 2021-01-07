الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات بلغت 8.4 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 66.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8737.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اللجين، وبتروكيم، وباعظيم، والعالمية، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصمعاني، وصناعة الورق، والمتحدة للتأمين، وسدافكو، والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.47% و 7.11%.

فيما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وكيمانول، وبترو رابغ، وعناية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والصمعاني، وعناية، وسابك، وباعظيم هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 610.68 نقاط ليقفل عند مستوى 24437.30 نقطة، وبتداولات بلغت 116 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 2144 صفقة.