3 مليارات دولار تفصل إيلون ماسك عن لقب أغنى رجل في العالم 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يسير إيلون ماسك Elon Musk على الطريق الصحيح ليصبح أغنى شخص في العالم بعد أن أدى ارتفاع أسهم شركة تسلا إلى زيادة صافي ثروته إلى 184.5 مليار دولار.

وقفز سعر سهم الشركة 4.9 % ويعني ذلك أن إيلون ماسك يتخلف الآن عن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون بـ 3 مليارات دولار فقط من حيث صافي الثروة، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

ويحمل جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، لقب أغنى شخص في العالم منذ عام 2017، وتبلغ ثروته حاليًا 187 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد أن تفوق إيلون ماسك على بيل جيتس باعتباره ثاني أغنى شخص في نوفمبر الماضي، وهي قفزة كبيرة لرجل الأعمال الذي بدأ عام 2020 وهو في المرتبة الـ 35، لكنه تمكن من زيادة ثروته بأكثر من 146 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية على الرغم من الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأبلغت تسلا عن سلسلة من الأرباح طوال عام 2020 وانضمت إلى قائمة شركات S&P 500، مما جعل الشركة واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

وكان سبق أن قال ماسك في وقت ما من عام 2020: في بداية تسلا اعتقدت أن فرصة نجاحي في السوق ستكون 10% على الأقل وهي نسبة متفائلة في حينها، لذلك أشكر جميع العاملين الذين أوصلونا لهذه النقطة.