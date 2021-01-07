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شكرا لقرائتكم أمطار على الطائف وأضم وميسان والعرضيات حتى الـ9 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم على سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.
أمطار على الطائف وأضم وميسان والعرضيات حتى الـ9 مساء
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم على سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.