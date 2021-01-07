أمطار على الطائف وأضم وميسان والعرضيات حتى الـ9 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم على سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.