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أمطار على الطائف وأضم وميسان والعرضيات حتى الـ9 مساء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

أمطار على الطائف وأضم وميسان والعرضيات حتى الـ9 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية

متابعات الخليج 365 - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم على سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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