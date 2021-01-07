التعديل الـ 25 يهدد دونالد ترامب خلال آخر أسبوعين له في البيت الأبيض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أدى الانتهاك غير المسبوق لمبنى الكابيتول الأمريكي من قبل مثيري الشغب المؤيدين لدونالد ترامب إلى دعوات متنامية الأطراف سواء من قِبل المشرعين أو قادة الأعمال أو المؤسسات الإعلامية أو حتى أفراد الشعب نفسه لعزل الرئيس المنتهية ولايته من السلطة من خلال الوسائل الدستورية.

وعلى ذلك، انتشر هاشتاق إقالة ترامب الآن في الولايات المتحدة، وطالب المئات بعزل الرئيس الأمريكي، رغم أنه رسميًا لم يتبق له سوى أقل من أسبوعين في البيت الأبيض، حيث من المقرر تنصيب جو بايدن رئيسًا الولايات المتحدة في 20 ديسمبر.

وتكرر على كل من وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل اجتماعي مطالبات باستخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، فما هو هذا التعديل وما هي صلاحياته؟

التعديل الخامس والعشرون في الدستور الأمريكي

ينص هذا التعديل على إمكانية اتخاذ إجراءات عزل رئيس من منصبه من قبل نائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء إذا تبين أنه غير قادر على القيام بالصلاحيات والواجبات.

وغرد المشرعون، الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء، عبر تويتر لدعم استخدام التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب من منصبه.

وقال عضو الكونجرس تيد ليو على تويتر: هذا هو سبب وجود التعديل الخامس والعشرين، عندما يكون الرئيس غير قادر على حماية مصالح الشعب الأمريكي فإن نائب الرئيس مايك بنس، يحتاج إلى بدء عملية عزل دونالد ترامب في أسرع وقت ممكن.

وقال في تغريدة أخرى: هناك الكثير من الغضب بين الأعضاء والجمهور الأمريكي، نحتاج إلى تحرك سريع.

كما حث الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي نائب الرئيس، بنس، على استخدام التعديل الخامس والعشرين لعزل دونالد ترامب ومنهم عضو الكونجرس ديفيد سيلين الذي قال: أدعو نائب الرئيس بنس إلى استدعاء التعديل الخامس والعشرين لإقالة دونالد ترامب من منصبه بعد أحداث الأربعاء.

وأشار الديمقراطيون في رسالتهم إلى أن المتمردين قاموا بفعلهم بتشجيع من ترامب وهددوا سلامة المسؤولين المنتخبين، وفي مرحلة ما أزالوا العلم الأمريكي الذي كان يرفرف في مبنى الكابيتول واستبدلوه بعلم ترامب.

وتابعوا: من أجل ديمقراطيتنا، نحثكم بشكل قاطع على استدعاء التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس ترامب من السلطة الذي أظهر مرارًا وتكرارًا أنه غير راغب في حماية ديمقراطيتنا وتنفيذ واجبات منصبه.

وقال السناتور توم كاربر: لقد قلت مرارا اليوم إن على دونالد ترامب الاستقالة على الفور، وإذا رفض، فعلينا أن نجد طرقًا لحماية ديمقراطيتنا للأيام الـ 14 القادمة وإقالته من منصبه.

وغردت عضوة الكونغرس بريندا لورانس: لا يمكنني أداء واجباتي كعضو في الكونجرس إذا لم أقف وأطالب بإقالة دونالد ترامب من منصبه لإنقاذ بلدنا، يجب على نائب الرئيس ومجلس الوزراء اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين، أو ينبغي على الكونغرس عزل الرئيس وإقالته.

وتابعت: الرئيس المنتهية ولايته حرض على العنف في محاولة للاحتفاظ بالسلطة، وهو بذلك ينتهك قسمه بالدستور ويرفض الديمقراطية لصالح الفوضى.

وقال حاكم ولاية فيرمونت الجمهوري فيل سكوت: إن نسيج ديمقراطيتنا ومبادئ جمهوريتنا يتعرض للهجوم من قبل الرئيس، لقد طفح الكيل، يجب على الرئيس ترامب الاستقالة أو عزله من منصبه.

كما دعت العديد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية لنفس الشيئ وهم: ميامي هيرالد، وذا أتلانتيك، وواشنطن بوست، وغيرهم، مشيرين إلى أن ترامب مسؤول عن الاضطرابات في مبنى الكابيتول الأمريكي.

