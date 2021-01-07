السعودية | الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عن رصد حالات مصابين بفيروس كورونا المتحور.

وقال: "رصدنا 10 حالات لمصابين بتحورات الفيروس مؤخرا وقد تتبعنا كافة المخالطين لهؤلاء، ولم تتبين إصابة أحد منهم".

إلى ذلك، شدد على أن تحور الفيروس التاجي مستمر منذ ظهوره، وقد رصد العلماء والاختصاصيون آلاف التحورات على مدى السنة الماضية.

الجواز الصحي

وفي ما يتعلق باللقاحات في المملكة، أكد أن أكثر من مليون شخص سجلوا للحصول على اللقاح، مضيفا أن أكثر من 137 ألفا خضعوا حتى الآن للتطعيم.

أما بالنسبة للجواز الصحي، فأعلن أنه دشن اليوم في السعودية، مشددا على أنه سيساعد على مواجهة الجائحة.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أطلقا في وقت سابق اليوم خدمة "الجواز الصحي" عبر تطبيق (توكلنا)، بهدف التأكيد أن الشخص أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح (كوفيد-19) وأصبح "محصّنا" ضد الفيروس.

يذكر أن المملكة ما زالت تسجل منذ أسابيع أعدادا منخفضة بالإصابات بكورونا. ففي الثالث من يناير سجلت لأول مرة منذ 9 أشهر، أقل من 100 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة على حسابها على تويتر، يوم الأحد تسجيل 82 إصابة جديدة بكوفيد19.