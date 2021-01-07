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السعودية | تحذير عالي الخطورة في السعودية.. من "متصفح"!

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، الخميس، تحذيراً عالياً جداً من الخطورة من ثغرات في متصفح "فايرفوكس" Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.

وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المتصفح.

كما أصدر تحذيراً عالي الخطورة من ثغرات في متصفح "كروم" لأنظمة Windows, Mac, Linux.

إلى ذلك أكد أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المتصفح.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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