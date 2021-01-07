شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوجه رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات ويؤكد:" الشعور مؤلم جدًا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات بشأن لقاح كورونا

وقال " العبدالعالي ":" المعلومات غير العلمية لا تمت للحقيقة بصلة ولذا نحذر من نقلها "، موضحا:" الشعور مؤلم جدا لو قام الإنسان بنقل هذه المعلومة إلى شخص آخر أدت لشكه وتراجعه وتردده في الحصول على اللقاح ومن ثم لم يحصل عليه وتعرض لقدر الله إلى الإصابة بالفيروس ".

وأضاف:" وفي حال تدهور وضعه الصحي ودخل في عناية حرجة أو قد تدهور الوضع إلى فقدان الحياة من يستطيع أن يتحمل الألم بمثل هذه المشاعر من فقد أحد ممن حوله لحياته أو لبعض من عافيته بسبب المعلومات الغير صحيحة والغير موثقة ".

وكان " العبدالعالي " أوضح أنه لم تظهر حتى الآن أي مضاعفات لمن تلقوا التطعيم بلقاح ‎كورونا، مضيفا:" تم رصد آلاف التحورات لفيروس ‎كورونا منذ بدء الجائحة ".

‏وتابع " متحدث الصحة "، أنه لا توجد اختبارات معينة قبل التسجيل للحصول على لقاح ‎كورونا، مبينا أنه تم رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة وتماثلوا للشفاء.