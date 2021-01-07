شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رد فعل الوفد القطري المرافق لـ " تميم " عندما شاهد الجبال الشاهقة في العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

رصد مقطع فيديو، ردة فعل الوفد القطري المرافق لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في محافظة العلا خلال القمة الخليجية.

وبدا في الفيديو، الوفد يصور الجبال والمناظر الطبيعية في العلا، التي أبهرتهم بجمالها، وجعلتهم يتغزلون فيها.

ووفقا للفيديو، قال أحدهم وهو ينظر للجبال :" شيء غريب الجبل شاهق ومرتفع جداً ، ما أدري وش أصور ووش أخلي ".

وأوضح:" الهواء بارد ، والمكان يخيم عليه الظل من بعد الساعة 2 ، ودك تتقهوى هنا ".