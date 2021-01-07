شكرا لمتابعة خبر عن حماية المستهلك تطالب شركة المياه بإجراء مهم بشأن تظلمات متضرري القراءات التقديرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت جمعية حماية المستهلك، تلقيها أكثر من 280 شكوى ضد فواتير شركة المياه خلال عام 2020.

ودعت جمعية حماية المستهلك شركة المياه الوطنية بحصر العدد الفعلي للمتضررين من القراءة التقديرية والإفصاح عن عددهم والتواصل معهم ومعالجة تظلماتهم، كما طالبت كل متضرَّر أن يبادر لدى الإدارة المعنية بشركة المياه لرفع تظلمه للحصول على حقه والإجابة عن جميع استفساراته بكل شفافية ووضوح، مشيرة إلى أنّه يحقّ لكل مستهلك اللجوء لهيئة تنظيم المياه والكهرباء.

وأضافت أنَّها تتابع باهتمام بالغ الشكاوى وتضرر بعض المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه.