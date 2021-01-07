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بالفيديو.. ‎‎متحدث الصحة: رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم تظهر حتى الآن أي مضاعفات لمن تلقوا التطعيم بلقاح ‎.

 

وأضاف " العبدالعالي " خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" تم رصد آلاف التحورات لفيروس ‎كورونا منذ بدء الجائحة ".

 

‏وأوضح " متحدث الصحة "، أنه لا توجد اختبارات معينة قبل التسجيل للحصول على لقاح ‎كورونا، مبينا أنه تم رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة وتماثلوا للشفاء.

وتابع:" أكثر من 137 ألف شخص حصلوا على لقاح ‎#كورونا والعدد في تزايد، ولم يتم رصد أي مشاكل صحية لمن تلقوا اللقاح ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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