شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‎‎متحدث الصحة: رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم تظهر حتى الآن أي مضاعفات لمن تلقوا التطعيم بلقاح ‎ كورونا

وأضاف " العبدالعالي " خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" تم رصد آلاف التحورات لفيروس ‎كورونا منذ بدء الجائحة ".

‏وأوضح " متحدث الصحة "، أنه لا توجد اختبارات معينة قبل التسجيل للحصول على لقاح ‎كورونا، مبينا أنه تم رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة وتماثلوا للشفاء.

وتابع:" أكثر من 137 ألف شخص حصلوا على لقاح ‎#كورونا والعدد في تزايد، ولم يتم رصد أي مشاكل صحية لمن تلقوا اللقاح ".