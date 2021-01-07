شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحذر مرضى الضغط من "نصيحة كاذبة" على "واتساب" ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الخميس من رسالة تحتوي على معلومات خاطئة لمرضى الضغط بعد انتشارها على تطبيق التراسل الفوري " واتسآب " .

وقال " النمر " أنه يجب الإنتظام في تناول دواء الضغط يوميا حتى ولو كان الضغط طبيعيا للوصول إلى تركيز مستقر للدواء في الجسم وبالتالي استقرار الضغط.

الجدير بالذكر أن الرسالة تدعي النصيحة بتناول دواء الضغط مرة كل 5 أيام حتى لا تتأثر الكلى ، وهو ما نفاه " النمر " تماماً .