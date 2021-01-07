شكرا لمتابعة خبر عن شروط يجب توافرها لصرف معاش العجز المهني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط الواجب توافرها لصرف معاش العجز المهني.

وذكرت أن المشترك يعتبر عاجزًا متى ما تسببت حالته الصحية بأن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.

كما اشترطت أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة.