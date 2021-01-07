شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 108 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 138 حالة جديدة ، فيما توفي 6 أشخاص – يرحمهم الله - .

وسجلت الرياض 48 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 24 حالة ، والمنطقة الشرقية 15 حالة ، ومنطقة الحدود الشمالية 7 حالات ، فيما جاءت الإصابات بباقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

ودشنت وزارة الصحة اليوم " الجواز الصحي " لمن تلقى الجرعة الثانية من اللقاح ، وأهابت بالجميع بالإستمرار في الإلتزام بالإجراءات الوقائية .

كما وعد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة بإنشاء مراكز للقاح في جميع مناطق المملكة .

إقرأ أيضا: