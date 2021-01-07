شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" تلغي قرار منع تعيين الوافدين مدراء لشركات المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس السماح بتعيين الوافدين كمدراء للشركات التي يملكها المواطنين .

وأكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في تعميم للوزارة أنه تم إلغاء العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر عام 1426 هـ ، والذي يمنع تولي الوافد إدارة شركة المواطن تماشياً مع عدم توكيل المواطن للأجنبي في أمواله .

وأكد " الصمعاني " أن هذا القرار جاء بعد دراسة مع الجهات المختصة ، والتي رأت تحقيق المصلحة العامة للسوق السعودي بالسماح بهذا الأمر .