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الصحة: «صفر» إصابات في منطقتي الباحة والجوف

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الرياض - محمد عبدالله - خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس المستجد، في منطقتي الباحة والجوف.

وكانت وزارة الصحة أوضحت انه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 363485 إصابة.

بينما تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي منذ بدء الجائحة إلى 355037 حالة. وتم تسجيل 6 حالات وفيات، ليصل الإجمالي إلى 6278 حالة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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