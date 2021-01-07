الصحة: «صفر» إصابات في منطقتي الباحة والجوف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في منطقتي الباحة والجوف.

وكانت وزارة الصحة أوضحت انه تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 363485 إصابة.

بينما تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي منذ بدء الجائحة إلى 355037 حالة. وتم تسجيل 6 حالات وفيات، ليصل الإجمالي إلى 6278 حالة.

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