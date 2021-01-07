أخبار السعودية اليوم.. تدشين خدمة «الجواز الصحي».. الأجواء المناخية غير مستقرة.. وأمطار على 6 مناطق

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021م: تدشين خدمة الجواز الصحي، و تفعيل خطة الطوارئ ونقل منومي العناية الحرجة بمستشفى الملك فهد، و تراجع أسعار الذهب في السعودية.

تدشين خدمة الجواز الصحي.. والوزير الربيعة: بالشراكة مع «سدايا»

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تدشين خدمة «الجواز الصحي»، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

وزير الصحة يتلقَّى ثاني جرعات اللقاح المضاد لكورونا

تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفقًا للإخبارية.

تفعيل خطة الطوارئ ونقل منومي العناية الحرجة بمستشفى الملك فهد

أعلنت صحة جدة، اليوم الخميس، أنه تم تفعيل خطة الطوارئ ونقل جميع المنومين في العناية الحرجة بمستشفى الملك فهد، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي عن المستشفى.

تطبيق توكلنا: «الجواز الصحي» ليس بديلًا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن الحصول على الجواز الصحي لا يعني عدم تنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

معاش العجز غير المهني وكيفية حسابه.. «التأمينات» توضح شروط الصرف

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 3 شروط صرف معاش العجز غير المهني، مشيرة إلى كيفية حسابه.

الإسكان: مخططات الأراضي المجانية تعلن قبل 48 ساعة من إدراجها بموقع الوزارة

أوضحت وزارة الإسكان أن الإعلان عن مخططات الأراضي المجانية الجديدة يتم قبل إدراجها في الموقع الرسمي للوزارة بـ48 ساعة.

رئاسة «شؤون الحرمين»: توفير وظائف لذوي الإعاقة البصرية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن توافر عدد من الوظائف للمكفوفين، وذلك إيمانًا منها بقدرات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وقيامًا بواجبها الاجتماعي في الاستفادة من طاقات هذه الفئة المعطاءة وإسهامًا منها في دمجهم مع المجتمع.

«الموارد البشرية»: للعامل إجازة 5 أيام بأجر كامل عند الزواج

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن للعامل الحق في الحصول على إجازة 5 أيام عند الزواج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم مدة الإجازة للعامل اللي يتزوج عند كفيل؟».

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 بـ204.13 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء، مع استمرار قوة أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

الحربي: الأجواء المناخية غير مستقرة.. وأمطار على 6 مناطق

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، حالة مطرية من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي بسبب أخدود بارد يقابله تمدد مداري رطب.

«حماية المستهلك» تدعو شركة المياه لمعالجة تظلمات متضرري القراءات التقديرية

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن تلقيها أكثر من 280 شكوى ضد فواتير شركة المياه خلال عام 2020.

صندوق التنمية العقارية: استكمال مشروط لإجراءات دعم تجديد المساكن

أوضح صندوق التنمية العقارية أن مبادرة دعم تجديد المساكن تم إيقافها، مشيرًا إلى وضع المستفيدين الذين قدموا قبل موعد إيقافها.

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