قوات الأمن البيئي تضبط  99 مخالفًا و52 طنًا من الحطب المحلي المعَّد للبيع

الرياض - محمد عبدالله - بمساندة من الأمن العام..
أعلنت وزارة الداخلية أن القوات الخاصة للأمن البيئي، وبمساندة من الأمن العام، ضبطت أكثر من 52 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع.
وأشارت وزارة الداخلية- عبر حسابها على تويتر- إلى أنه تم ضبط 54 مركبة، و69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.
#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي بمساندة من #الأمن_العام تضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع على 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.
@SFES_KSA
@security_gov#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/pPqwAybfDz
#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي بمساندة من #الأمن_العام تضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع على 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.
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