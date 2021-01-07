قوات الأمن البيئي تضبط  99 مخالفًا و52 طنًا من الحطب المحلي المعَّد للبيع

أعلنت وزارة الداخلية أن القوات الخاصة للأمن البيئي، وبمساندة من الأمن العام، ضبطت أكثر من 52 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع.

وأشارت وزارة الداخلية- عبر حسابها على تويتر- إلى أنه تم ضبط 54 مركبة، و69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.

#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي⁩ بمساندة من ⁧#الأمن_العام⁩ تضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع على 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.



⁦@SFES_KSA⁩

⁦@security_gov⁩#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/pPqwAybfDz — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 7, 2021

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