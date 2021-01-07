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قوات الأمن البيئي تضبط  99 مخالفًا و52 طنًا من الحطب المحلي المعَّد للبيع

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الرياض - محمد عبدالله - بمساندة من الأمن العام..

أعلنت وزارة الداخلية أن القوات الخاصة للأمن البيئي، وبمساندة من الأمن العام، ضبطت أكثر من 52 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع.

وأشارت وزارة الداخلية- عبر حسابها على تويتر- إلى أنه تم ضبط 54 مركبة، و69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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