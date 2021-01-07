معاش العجز غير المهني وكيفية حسابه.. «التأمينات» توضح شروط الصرف

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 3 شروط صرف معاش العجز غير المهني، مشيرة إلى كيفية حسابه.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن المشترك يعتبر عاجزًا متى ما تسببت حالته الصحية بأن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.

ومن ضمن شروط صرف معاش العجز غير المهني أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك إثبات حالة العجز عن طريق اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كيفية حساب معاش العجز غير المهني

ويحسب معاش العجز غير المهني بنفس الطريقة التي يحسب بها معاش التقاعد، على ألا يقل عن (1،983.75) ريال أو نسبة (50%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين أيهما أكبر، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبحسب التأمينات الاجتماعية فأنه يمكن بقرار من اللجنة الطبية زيادة المعاش بنسبة (50%) إذا ثبت أنه بحاجة لمعونة الغير، على ألا تزيد الإعانة عن (3500) ريال، ويخضع المشترك للفحوص الطبية حتى بلوغه سن الخامسة والستين لتصبح بعدها المعونة نهائية.

ويخضع المشترك العاجز لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين وبعد ذلك يصبح المعاش نهائيًّا، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

حالة العجز غير المهني بعد ترك العمل

أما إذا حدث العجز غير المهني بعد ترك المشترك للعمل الخاضع للنظام فإنه يحق لـه صرف معاش تقاعد دون انتظار سن الستين إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً أو (60) شهراً على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها، بحسب التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضا:

«التأمينات» توضح متطلبات وحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة وشروط رده

التأمينات الاجتماعية: 4 شروط لصرف المعاش عند بلوغ سن الستين