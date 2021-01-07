الوزير «آل الشيخ» يوجه بتمديد تلقي طلبات الإمامة بالخارج في رمضان

وجّه وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتمديد فترة استقبال طلبات الراغبين في المشاركة ببرنامج الإمامة بالخارج خلال شهر رمضان المقبل.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية- عبر تويتر- أنه تم تمديد استقبال الطلبات حتى 1/ 6/ 1442هـ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزير آل الشيخ، على تمكين الكفاءات من حفظة القرآن الكريم من الاشتراك بالبرنامج.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أنه لمزيد من المعلومات ومعرفة الشروط من خلال الرابط التالي:

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