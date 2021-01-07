الوزير الربيعة: لا تنسوا أخذ الجرعة الثانية.. شكرًا للقيادة الرشيدة

شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لمن تلقى الجرعة الأولى.

وقال الربيعة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الحمد لله تلقيت اليوم الجرعة الثانية من لقاح كورونا، أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع، وأذكِّر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها، حفظكم الله من كل سوء».

وأضاف: «مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة. لذا سأبقى ملتزمًا -بإذن الله- بالاحترازات الوقائية؛ لحماية غيري من انتقال العدوى».

وكان الربيعة قد تلقى الجرعة أولى من اللقاح المضاد للفيروس المستجد في 17 ديسمبر الماضي، وذلك بعد تسجيله في هيئة الغذاء والدواء.

وكان وزير الصحة أكد أن التطعيم سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، مشيرًا إلى وجود مراكز تطعيم في جميع مناطق المملكة.

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