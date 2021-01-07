بالفيديو.. استعراض «الجواز الصحي» عبر تطبيق توكلنا

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، كيفية استعراض «الجواز الصحي» الذي دشنه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم.

ونشر تطبيق «توكلنا»- عبر تويتر- فيديو أوضح من خلاله أنه يتم استعراض الجواز الصحي عبر التطبيق، لكل من أخذ جرعتين من لقاح كورونا.

وحول الخطوات، أوضح تطبيق «توكلنا» أنه يتم أولا الدخول على التطبيق، ثم اختيار أيقونة الجواز الصحي من القائمة الرئيسية، وبعدها يظهر الجواز الصحي وبه كلمة «محصن» والتي تعني أنك أخذت جرعات لقاح كورونا.

وشدد التطبيق على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

تبي تعرف شلون تستعرض #الجواز_الصحي عبر تطبيق توكلنا؟

تابع الفيديو 👇 pic.twitter.com/PGfstDLVh8 — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) January 7, 2021

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