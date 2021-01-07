استقبال طلبات إيصال التيار للمنازل بدون صكوك بتبوك

أعلنت أمانة منطقة تبوك، عن بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي إلكترونيًا، للمساكن دون صكوك في المنطقة.

وأوضحت أمانة تبوك- عبر حسبها على تويتر- أن استقبال الطلبات يكون بالدخول على الرابط التالي: https://tabukm.gov.sa/Elec/

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق، أنه سيتم منح مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية، ويشترط ألا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، أو أراضٍ حكومية، أو مملوكة للغير.

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