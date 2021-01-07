الإسكان: مخططات الأراضي المجانية تعلن قبل 48 ساعة من إدراجها بموقع الوزارة

أوضحت وزارة الإسكان أن الإعلان عن مخططات الأراضي المجانية الجديدة يتم قبل إدراجها في الموقع الرسمي للوزارة بـ48 ساعة.

وأكدت وزارة الإسكان عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي المجانية الجديدة قبل إدراجها في الموقع بـ 48 ساعة، وفي حال أصبحت متاحه يمكن للمواطن الحجز في المخطط المناسب له من خلال حسابه.

وأضافت وزارة الأسكان؛ ردًا على استفسار أحد المستفيدين حول كيفية حجز أرض لبناء منزله، أنه يرجى تحميل تطبيق سكني لاستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصله كل ما هو جديد.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن أن حجز الأراضي متاح بشرط أن تكون حالة الطلب مستحق والمخطط متاح، فيمكنه توقيع العقد بشكل فوري.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لوزارة الإسكان: « لي حوالي عشرين سنة مقدم ومن الصندوق العقاري على الإسكان وللآن ما عندي سكن».

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