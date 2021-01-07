تنويه من سفارة السعودية باليابان لرعايا المملكة بعد الطوارئ بـ4 مدن

طالبت السفارة السعودية في اليابان من رعايا المملكة اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وذلك بعد فرض حالة الطوارئ لمدة شهر.

وذكرت السفارة- عبر تويتر- أنه: نظرًا لإعلان فرض حالة الطوارئ في كل من «طوكيو، وكاناجاوا، وسايتاما، وتشيبا»، لمدة شهر، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تهيب السفارة بالمواطنين التقيد بالتعليمات والاستمرار بإتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشارت السفارة في طوكيو، إلى انه في حال أي طارئ يتم التواصل عبر الأرقام التالية: (09055833862 – 0335895242)، متمنية السلامة للجميع.

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