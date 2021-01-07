ظهور حالة «محصَّن» بـ«توكلنا» للحاصل على ثاني جرعات لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ستظهر حالة «محصن » في تطبيق توكلنا المعتمد من الوزارة.

وأشارت الوزارة- عبر تويتر- إلى ظهور حالة «محصّن» من خلال خاصية الجواز الصحي في تطبيق (توكلنا) بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وكان (توكلنا)، أضاف أيقونة «الجواز الصحي» في التطبيق، وستظهر الأيقونة بعد تحديث البرنامج، ويتم من خلالها توفير كل المعلومات لمن أكمل الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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