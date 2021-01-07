السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بالشرقية يستقبل (625830) بلاغاً منها (41006) عن طريق تطبيق أسعفني



الدمام 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية (625830) مكالمة هاتفية متنوعة خلال العام 2020م، منها (134987) بلاغا إسعافيا، من بينها (41006) بلاغات إسعافية تمت عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية، وبالمقارنة مع العدد الذي استقبله الفرع في العام الماضي البالغ (63002) بلاغ تكون الزيادة بنسبة 53% بـ (71985) بلاغا إسعافيا.

وقدّمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بالشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لـ (96682) حالة إسعافية من هذه البلاغات، منها (51214) حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية بالموقع لـ (43691) حالة ولم تُنقل للمستشفيات.

ودعا فرع الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، وتمنى من الجميع التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تعاق عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

// انتهى //

15:16ت م

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