السعودية اليوم / جامعة القصيم تنظم محاضرة بعنوان "الجينوم البشري السعودي"



بريدة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

نظمت جامعة القصيم ممثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس محاضرة بعنوان "الجينوم البشري السعودي" للتعريف ببرنامج "الجينوم السعودي"، قدمها الاستشاري الأستاذ المشارك في علم الورثة الطبية بكلية الطب بالجامعة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الفارس.

وتناول الفارس خلال المحاضرة التي تأتي ضمن مشاركة الجامعة كشريك أكاديمي للبرنامج التعريف بالجينوم البشري والمادة الوراثية في جسم الإنسان التي تسهم بشكل كبير في اختلاف الأشخاص في أشكالهم وأحجامهم، مبيناً أن البرنامج يعد أحد المشروعات الوطنية الرائدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتتلخص أهدافه في وضع خارطة وراثية للمجتمع السعودي، والحد من انتشار الأمراض الوراثية في المملكة، وتأسيس بنية تحتية متقدمة في مجال الجينوم والمعلومات الحيوية، وتمكين العلماء والباحثين من الاستفادة منها، ونقل وتوطين تقنية الكشف الوراثي من خلال استخدام أحدث التقنيات، لتقديم الرعاية الصحية والحد من الأمراض الوراثية.

وأشار إلى دور برنامج الجينوم السعودي في الحد والوقاية من الأمراض الوراثية من خلال تعزيز التعاون مع المختبرات الوطنية التي يتم من خلالها جمع العينات من مختلف مناطق المملكة، ومن ثم تحليلها بهدف التعرف على المتغيرات الجينية المسببة للأمراض الوراثية في المملكة مثل " الأمراض العصبية وأمراض الكلى، والقلب والأوعية الدموية، وتأخر القدرات العقلية، والسرطانات الوراثية وغيرها"، وتقدير احتمالية ظهور وتكرار الأمراض الوراثية للفرد والأسرة وتحسين طرق العلاج عن طريق الكشف عن التركيبة الوراثية للشخص، وإعطاء المريض الدواء المناسب.

وأفاد الفارس أن البرنامج يدعم عدة برامج للحد والوقاية من الأمراض الوراثية والجينية مثل الفحص الطبي ما قبل الزواج ، وتحسين طرق علاج الأمراض عن طريق الكشف عن التركيبة الوراثية للشخص، وإعطاء المريض الدواء المناسب، والكشف المبكر أو قبل الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ومن ثم وضع الخطة العلاجية المناسبة، وكذلك الفحص الوراثي للأجنة وفحص الأطفال حديثي الولادة .

واستعرض الدكتور الفارس إنجازات برنامج الجينوم السعودي الذي فحص أكثر من 50 ألف عينة، ووثق 7500 متغير مسبب للأمراض الوراثية والجينية بالمملكة، منها 3000 متغير جيني مسبب لأكثر من 1230 مرضًا وراثيًا نادرًا في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى استخدام 25 حزمة جينية للتحاليل الوراثية ، بمشاركة ٦٠٠ باحث وباحثة ، وإجراء 84 دراسة ، ونشر 131 ورقة علمية محكمة في مجلات علمية عالمية متميزة، وكذلك المشاركة في أكثر من 110 محاضرات ومؤتمرات علمية.

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14:50ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.