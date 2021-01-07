السعودية اليوم / نادي الرياض للجولف.. يوم عائليّ مميز في "شتاء السعودية"



الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

يحتوي نادي الرياض للجولف " كاونتري كلوب " وهو ملتقى العائلة والأصدقاء من هواة ومحترفي الجولف، ويضم عدة مسارات للعب، مساره الرئيسي يمتد لمسافة 7503 ياردات ، ليشكل بموقعه على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض، أحد نقاط الجذب في موسم "شتاء

تميل أندية الجولف إلى احتضان مرافق عائلية إضافية من مطاعم متنوعة، وملاعب كرة (قدم/ طائرة/ تنس)، وملاهي أطفال، وصالات لياقة بدنية، ومسابح، بينما يضيف نادي الرياض للجولف خيمة عربية فاخرة تجمع الموروث مع لمسات عصرية للديكور الداخلي، كفسحة تجمع زوار وأعضاء النادي في مساحة للجد واللعب.

ويفتح نادي الرياض للجولف أبوابه للأعضاء، وأيضاً الزائر غير الحائز على العضوية، للتدريب؛ لممارسة هوايته أو للاستجمام وسط البساط الأخضر المموج والبحيرات، وفي الجوار مسار خاص بالجولف الصحراوي المتكون من رمال متماسكة، وذات سطح مناسب، بعد أن تم مزجها بمواد خاصة؛ فتكون النتيجة هي "البراونز"؛ البديل المثالي لمسارات العشب.

// انتهى //

14:39ت م

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الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسيحتوي نادي الرياض للجولف " كاونتري كلوب " وهو ملتقى العائلة والأصدقاء من هواة ومحترفي الجولف، ويضم عدة مسارات للعب، مساره الرئيسي يمتد لمسافة 7503 ياردات ، ليشكل بموقعه على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض، أحد نقاط الجذب في موسم "شتاء السعودية ".تميل أندية الجولف إلى احتضان مرافق عائلية إضافية من مطاعم متنوعة، وملاعب كرة (قدم/ طائرة/ تنس)، وملاهي أطفال، وصالات لياقة بدنية، ومسابح، بينما يضيف نادي الرياض للجولف خيمة عربية فاخرة تجمع الموروث مع لمسات عصرية للديكور الداخلي، كفسحة تجمع زوار وأعضاء النادي في مساحة للجد واللعب.ويفتح نادي الرياض للجولف أبوابه للأعضاء، وأيضاً الزائر غير الحائز على العضوية، للتدريب؛ لممارسة هوايته أو للاستجمام وسط البساط الأخضر المموج والبحيرات، وفي الجوار مسار خاص بالجولف الصحراوي المتكون من رمال متماسكة، وذات سطح مناسب، بعد أن تم مزجها بمواد خاصة؛ فتكون النتيجة هي "البراونز"؛ البديل المثالي لمسارات العشب.// انتهى //14:39ت م0064

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