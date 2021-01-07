السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 846 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية



الدمام 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 846 جولة رقابية، نتج عنها رصد 14 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بتنظيف وتعقيم وتطهير 473 موقعاً، باستخدام 135063 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7601 طن من النفايات، وأزالت 4606 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9385 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 .

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14:33ت م

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