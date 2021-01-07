السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تمدد فترة استقبال طلبات المشاركين في برنامج الإمامة بالخارج حتى غرة شهر جمادى الآخرة القادم



الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتمديد فترة استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ إلى غرة شهر جمادى الآخرة القادم ، حرصاً على تمكين الكفاءات من حفظة القرآن الكريم من الاشتراك بالبرنامج وفق الشروط الخاصة بالمشاركة.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني بدءاً من اليوم ،مشترطة أن أن يكون المتقدم من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها، ويحمل مؤهلًا علميًّا شرعيًّا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارسًا للعمل الدعوي، و حافظًا للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويدًا، وأن يكون لائقًا صحيًّا.

ومن الشروط أيضًا ألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إمامًا راتبًا لأحد المساجد أو خطيبًا لأحد الجوامع في المملكة، فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

وأوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توافرها في الموفد، ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب، كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن عدم إكمال مدة البرنامج في العامين الماضيين، أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع، وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

// انتهى //

14:31ت م

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