

الأحساء 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

رافقت وكالة الأنباء

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والأماكن والحدائق العامة .

// انتهى //

14:20ت م

0060



الأحساء 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسرافقت وكالة الأنباء السعودية "واس" الجولات الميدانية للجهات الأمنية بمحافظة الأحساء أمس، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في المحافظة والمراكز التابعة لها ، وذلك للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والأماكن والحدائق العامة .// انتهى //14:20ت م0060

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ الجهات الأمنية الميدانية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بمحافظة الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.