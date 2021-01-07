السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل مساعد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة



بريدة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، مساعد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الدكتور علي بن محمد الجربوع بمناسبة افتتاح ومباشرة المحكمة لأعمالها.

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة تحقيقاً للعدالة .

وقال سموه :" إن تطبق شريعة الله وسنة نبيه محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - نهج هذه الدولة المباركة ، ولا يمكن أن تحيد عنه أبدًا " .

من جانبه ثمن الشيخ الجربوع متابعة سموه واهتمامه بأعمال المحكمة لتؤدي مهامها وواجباتها.

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14:13ت م

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