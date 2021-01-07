السعودية | في السعودية.."جواز صحي" لمتلقي لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم في السعودية.."جواز صحي" لمتلقي لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، الخميس، خدمة "الجواز الصحي" عبر تطبيق (توكلنا)، بهدف التأكيد أن الشخص أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح كورونا (كوفيد-19) وأصبح "محصّنا" ضد الفيروس.

كما تلقى الربيعة صباح اليوم في مركز لقاحات كورونا في الرياض، الجرعة الثانية من اللقاح، ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها الوزارة .

وثمّن حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وهو ما أسهم في تميز السعودية وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

إطلاق خدمة "الجواز الصحي"

"محصن"

كما قدم شكره لـ (سدايا) الشريك الحكومي والمُمكّن التقني على جهودهم المساندة لوزارة الصحة منذ ابتداء الأزمة وحتى اليوم وإسهاماتهم في إيجاد حل تقني مميز يتمثل في تطبيق (توكلنا) وخدمة "الجواز الصحي" التي أُطلقت اليوم، التي تعكس الحالة الطبية "محصن" لمن أتم عملية أخذ اللقاح.

إلى ذلك، حثّ جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن العمل جار حاليًا على افتتاح المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل مناطق المملكة كافة.

وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة والجواز الصحي من توكلنا

جرعتا اللقاح

من جانبه، أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، أن السعودية من أوائل الدول على مستوى العالم التي تمكّنت من مواجهة فيروس كورونا.

وقال إن المملكة في مقدمة الدول التي أطلقت "الجواز الصحي" وهي خدمة وفرتها (سدايا) دعمًا للجهات الحكومية للاستفادة منها في تحقيق أهدافها نحو خدمة المستفيدين من خدماتها.

كما أشار إلى أن (سدايا) اليوم مُمكّن تقني لمختلف الجهات الحكومية، وداعمة لها لتحقيق تطلعاتهم وخدمة المستفيدين من خدماتهم عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة بفضل ما تمتلكه من بنية رقمية كبيرة استطاعت من خلالها تطوير الخدمات التي يقدمها تطبيق (توكلنا) فيما يخص الجائحة أو غيرها من الخدمات الحكومية التي أسهمت في تسهيل وصول مستخدمي التطبيق إلى الخدمة التي يريدونها بكل سهولة ومن مكان واحد.