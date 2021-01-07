شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير مقرن بن عبدالعزيز: ما نراه على الشاشة أقل مما يوجد بمركز اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز اليوم الخميس لقاح فيروس كورونا المستجد

وأعرب الأمير مقرن عن شكره لخادم الحرمين وولي العهد – حفظهما الله – وكذلك وزير الصحة والعاملين بالقطاع مؤكداً أمهم " الجيش الأبيض " الذي يحارب بإخلاص في تلك المعركة .

وأكد سمو الأمير أنه سعيد بتلك التجربة التي تؤكد أن ما نراه على شاشة التليفزيون أقل مما يتوفر بالواقع ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

وقال أن مركز اللقاح يتمتع بالإحترافية والسرعة والإهتمام ، مؤكداً ثقته في إنشاء مراكز أخرى تضاهيه في هذا المستوى .