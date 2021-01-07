شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: افتتاح مراكز لقاحات كورونا في جميع المناطق قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الخميس أنه جاري العمل على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريباً ، لتشمل كافة المناطق .

وحث وزير الصحة جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا .

وتلقى " الربيعة " صباح اليوم الجرعة الثانية من اللقاح وأعلن تدشين " الجواز الصحي " بالتعاون مع " سدايا " .

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