شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا: تطبيق صحتي لا يعني عدم أخذ التدابير الوقائية ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكر تطبيق " توكلنا" أن الجواز الصحي هو عبارة عن خدمة تؤكد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، وأصبح "مُحصن" ضد الفيروس.

وأضاف أن الجواز سيكون أحد أبرز الخدمات التي ستساعد في تحقيق العودة للحياة الطبيعية.

ونوه بأن الجواز الصحي لا يعني عدم أخذ التدابير الوقائية من لبس الكمامة، والتباعد، وبقية الإجراءات المعلن عنها سابقاً من قبل الجهات المختصة.