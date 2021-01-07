شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة استعراض "الجواز الصحي" عبرتطبيق " توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا اليوم الخميس طريقة استعراض الجواز الصحي عبر التطبيق لمن تلقى الجرعة الثانية من اللقاح ، وذلك من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول على التطبيق .

2- اختيار ايقونة " الجواز الصحي " من القائمة الرئيسية .

3- فتح أيقونة " الجواز الصحي " لتظهركلمة " محصًن " .

وأكد التطبيق على ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية أيضاً كإرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي وغيرها من الإجراءات الموصى بها من وزارة الصحة .