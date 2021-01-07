شكرا لمتابعة خبر عن إلزام سمسار عقاري برد 7.5 مليون ريال لمواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قررت المحكمة العامة بجدة إلزام سمسار عقاري بإعادة الأموال التي حصل عليها من أحد المواطنين مقابل بيع أراضي بقيمة 7.5 مليون ريال.

وكان أحد المواطنين، وفقا لـ"عكاظ"، قد تقدم برفع دعوى قضائية بعدما علم بأن الأراضي التي اشتراها من سمسار عقاري مملوكة للدولة.

وأكد المواطن أنه وقع ضحية لسماسرة العقارات، مضيفا أنه قدم كافة المستندات الدالة على صحة الواقعة، وقضت المحكمة بإعادة أمواله التي حصل عليها السمسار منه.