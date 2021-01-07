شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح حقيقة تلقي شخص لقاح كورونا بلا أحقية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت وزارة الصحة اليوم الخميس حقيقة تلقي أحد الأشخاص لقاح كورونا دون أحقيته بمركز اللقاح في جدة .

وقالت " الصحة " في بيان لها أن هذا الشخص يحمل هوية مقيم وتحت كفالة شركة خاصة في محافظة جدة ، كما أنه من الفئات العمرية المشمولة باللقاح .

ونفت " الصحة " تلقي هذا الشخص اللقاح دون أحقيته في ذلك مؤكدة أن المملكة توفر اللقاح للمواطنين والمقيمين على السواء وفقاً للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - .