شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يستعرض ظهور حالة "محصَن" له عبر الجواز الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الخميس حالة "محصَن " التي ظهرت لمعاليه عبر " الجواز الصحي " في تطبيق توكلنا ، بعد أن تلقى صباحاً الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

وأكد " الربيعة " على أهمية تحميل تطبيق " توكلنا " أو تحديثه إذ تظهر خاصية " الجواز الصحي " من خلاله .

وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس ظهور حالة " محصَن " من خلال خاصية " الجواز الصحي " في تطبيق " توكلنا " ، وذلك لكل من تلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا .

وكان " الربيعة " قد أعلن اليوم تدشين " الجواز الصحي " بالتعاون مع " سدايا " بهدف توفير قاعدة بيانات للجهات المختصة حول من تلقى الجرعة الثانية والمستهدفين .

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