شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ متسابق فرنسي تعرّض لحادث انقلاب بـ "رالى داكار" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، نجح الفريق الطبي بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى وادي الدواسر العام، في التعامل مع حالتين لمتسابقين بفئة السيارات؛ إثر تعرضهما لحادثين منفصلين خلال فعاليات رالي داكار السعودية 2021 بمرحلته الثالثة في المحافظة.

وتفصيلًا، استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى العام حالة لمتسابق فرنسي، تعرض لحادث انقلاب مروع يوم أمس الأول؛ نتج عنه إصابة في الرأس، أدت إلى ارتجاج مع كدمات متفرقة بالظهر والفقرات، وتم تنويمه للعلاج والملاحظة وخرج بعد تحسن صحته.

كما استقبل المستشفى متسابقًا آخر، تعرض لإصابة وآلام شديدة في الركبة اليمني مع تورم، وتَبَيّن بعد عمل أشعة الرنين، وجود كدمة في الرباط الصليبي الأمامي مع تجمع دموي بالمفصل؛ حيث عُملت له جبيرة خلفية للركبة وتم إعطاؤه العلاج اللازم".

وأكد المتسابق الفرنسي ؛ أن الخدمة الطبية والرعاية الصحية المميزة التي وجدها من الفريق الطبي بعد وصوله للمستشفى؛ مميزة جدًّا وجاءت انطلاقًا من مهنتهم الشريفة التي تضمن سلامة الإنسان ومن بينهم المتسابقون بشكل عام في الرالي الأضخم عالميًّا، مقدمًا شكره وتقديره على ما وجده من بيئة صحية آمنة واهتمام ملحوظ.

من جانبهم، وقفت إدارة المستشفى العام؛ ممثلة في مدير المستشفى بالإنابة الأخصائي أول محمد مبارك الوزرة، والمساعد للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص، على حالة المتسابق الفرنسي، واطمأنت على صحته والخطة العلاجية له منذ دخوله وحتى خروجه؛ وذلك في إطار متابعة مباشرة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض والمساعد للخدمات العلاجية واستعداد المستشفى ورفع جاهزيته التي تواكب هذا الحدث العالمي.