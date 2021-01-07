شكرا لمتابعة خبر عن فريق طبي بمستشفى محايل ينقذ طفلة تعرضت لإصابات شديدة جراء حادث مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

نجح - بفضل الله - فريق طبي مختص بمستشفى محايل العام في إنقاذ طفلة من مضاعفات خطيرة تعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابات متعددة .

حيث تم استقبال الطفلة وهي في غيبوبة كاملة جراء الرضوض الشديدة بالرأس مع تهتك وكسور متعددة بمنطقة الجبهة والجيوب الأنفية وجوف الحجاح حول العينين وقاعدة الجمجمة وتهتك بالأم الجافية مع كدمة شديدة في الدماغ ووجود قطع عظمية غائرة بالمخ وإصابة بالثلث الأمامي للجيب السهمي العلوي مع خروج النسيج الدماغي والسائل الدماغي الشوكي نتيجة الجروح .

وتم على الفور استكمال الإجراءات الطبية الطارئة والتدخل الجراحي العاجل برئاسة استشاري جراحة المخ والأعصاب وفريق طبي متكامل ، وإجراء "إصلاح جراحي " للإصابات في عملية استغرقت 5 ساعات و تكللت بالنجاح - ولله الحمد - .

ووضع الفريق الطبي خطة علاجية للطفلة وتحسنت الحالة تدريجياً دون أي مضاعفات واستعادت الوعي والقدرة على المشي والكلام وكافة الأنشطة الحياتية دون أي مضاعفات.